玉林狗肉節波及 上海辦世界狗展遭抵制
據報導，上海將於2019年舉辦世界狗展，由於爭議極大的廣西玉林狗肉節在每年6月舉行，已有歐洲動保人士發起抵制上海世界狗展。
大陸環球時報轉引英國「每日郵報」報導，世界狗展由比利時的世界犬業聯盟主辦，每年6月舉行，約90個國家的代表參加展覽。玉林狗肉節也在每年6月舉行。
每日郵報報導，上海2019年將舉辦世界狗展，但歐洲動物保護人士認為，狗在中國大陸遭食用、虐待，呼籲取消中國大陸的主辦權，並在網上發起請願活動。
環球時報報導，Care2網站上「不要讓中國主辦2019年狗展，除非它取消玉林狗肉節」的請願已獲得近59萬簽名。Care2網站介紹，總部設在美國，目標是創建更好的世界，關注人權、動物權利等，擁有3000萬成員。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。