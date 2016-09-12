玉林狗肉節波及 上海辦世界狗展遭抵制

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據報導，上海將於2019年舉辦世界狗展，由於爭議極大的廣西玉林狗肉節在每年6月舉行，已有歐洲動保人士發起抵制上海世界狗展。

大陸環球時報轉引英國「每日郵報」報導，世界狗展由比利時的世界犬業聯盟主辦，每年6月舉行，約90個國家的代表參加展覽。玉林狗肉節也在每年6月舉行。

每日郵報報導，上海2019年將舉辦世界狗展，但歐洲動物保護人士認為，狗在中國大陸遭食用、虐待，呼籲取消中國大陸的主辦權，並在網上發起請願活動。

環球時報報導，Care2網站上「不要讓中國主辦2019年狗展，除非它取消玉林狗肉節」的請願已獲得近59萬簽名。Care2網站介紹，總部設在美國，目標是創建更好的世界，關注人權、動物權利等，擁有3000萬成員。1050912

(中央社)