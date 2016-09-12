民進黨團幹部協調未果 投票決定

我要評比

民主進步黨立法院黨團幹部經民進黨團總召集人柯建銘多次協調未果，決定自今天上午11時開始投票，下午3時截止，這是近年罕見黨團幹部需經投票產生。

民進黨團幹事長、書記長經多次協調，還是沒結果，上午繼續協調，除參選幹事長的民主進步黨籍立法委員高志鵬、參選書記長的民進黨籍立委陳亭妃退選，幹事長仍有民進黨籍立委吳秉叡與莊瑞雄、書記長則有民進黨籍立委劉世芳與陳歐珀角逐。

民進黨團上午10時舉行黨團會議，會後11時就開始在黨團投票，預計將投票到下午3時。

柯建銘表示，各方積極拉票、發表文宣，就照民主程序投票，不管選完結果怎麼樣，還是要團結一致、不傷和氣。

吳秉叡說，票總是要開出才知道，很多人在拉票，只好審慎樂觀。1050912

(中央社)