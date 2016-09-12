柯文哲：豪宅房屋稅增30倍太奇怪

台北市長柯文哲今天表示，房屋稅跟地價稅應調高，但房屋稅一下增加平均2.6倍以上，甚至豪宅增加20、30倍，這太奇怪了。他也暗批前市長郝龍斌，多年不調稅率，要下台才一口氣調高。

台北市政府今天在晶華酒店舉行居住正義論壇，上午由都發局與社會局報告住宅政策與社福補貼；下午則由地政局與財政局探討房市與稅制改革。

柯文哲致詞時表示，台北市推動公共住宅政策，不是只提供只租不賣的房子給人住，同時很重要的是帶入城市美學、推動智慧產業，以及規劃新的社會形式，把托嬰、托幼、托老都整合進去，達到在地終老。

柯文哲表示，台北市蓋公宅，但還有6萬多空屋，從台電資料來看，超過一年沒人住的也有3萬戶，大都是超過30年的房子和30坪上下的房子，如果要蓋5萬戶公宅，卻有6萬戶空屋，「不是很奇怪嗎？」空屋租不出去顯然有問題。

他說，台北市有租金補貼，但使用的不多，因為租房子本來地下經濟，可以不用被扣稅，若房東領租金補貼，馬上有扣稅的問題，政府必須誠實面對問題、解決問題。為讓空屋有效使用，台北市提出以房養老、包租代管、換租等方式，讓老人從大坪數房子搬到專為老人設計的小坪數房子，原來的房子則由政府包租代管。

柯文哲也提到，地價稅和房屋稅能不能變成租金補貼的基金，讓有錢住豪宅的人繳的稅，補貼窮人租房子。

他表示，房屋稅跟地價稅怎麼調整是大家最關心的，他認同應調高，但房屋稅一下增加平均2.6倍以上，甚至豪宅增加20、30倍，這太奇怪了。

柯文哲暗批前市長郝龍斌，表示大家都不想當壞人，房屋稅、地價稅多年都不調，要下台了就一口氣調高30倍給下一任處理，「坦白講我們是叫苦連天」、「怎麼跑出這種政策」，需要討論怎麼修正。

柯文哲表示，房屋稅和地價稅調整應該要有節奏，理想是每年最高調整6%，像地上權租金就有這個設計。現在房屋稅已經調高了，「問題是怎麼調降」。

媒體詢問，調降豪宅房屋稅，是否會圖利建商或富人？柯文哲重申，房屋稅跟地價稅應該要調升，但一下變20、30倍，這個實在太奇怪了。1050912

(中央社)