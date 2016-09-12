萬里蟹尋找謝萬里 免費嚐美食

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新北市萬里蟹產季開跑，今年規劃「尋找謝萬里」活動，免費請全台灣與「萬里蟹」同名的「謝萬里」們，10月22日到野柳漁港吃鮮蟹宴。

市府農業局漁業及漁港事業管理處今天表示，中秋節到富基魚市免費試吃現烤萬里蟹活動，富基魚市還推出新台幣2500元到9999元的各式霸氣海鮮禮盒，供民眾選購。

新北市府今年規劃「尋找謝萬里」活動，邀請和「萬里蟹」品牌同名的「謝萬里」們，10月22日到野柳漁港參與產地活動，免費品嚐一年一度的萬里蟹鮮蟹宴。

為回饋到北海岸萬里蟹合作餐廳消費的民眾，市府也特別推出「拍照上傳抽好康」活動，獲獎的民眾可到去年榮獲「夢幻萬里蟹料理」票選冠軍的極鮮饌海鮮料理餐廳，免費品嚐1道萬里蟹異國料理。

漁港處說，萬里蟹注重維護海洋資源，採取永續生態、禁捕抱卵母蟹的管制措施，若沒有受到天候因素影響，每年捕捉500公噸。以最近一航次的漁船船長表示，出海捕捉1000台斤蟹，約有400台斤母蟹回到大海。

市長朱立倫表示，自2012年推出萬里蟹品牌，帶動吃萬里蟹風潮，是台灣本土蟹的代表，讓民眾認識萬里漁人與大自然共生的捕蟹方式。

經這幾年的努力，萬里蟹已成為專業的地方文化，到秋季，大家就會想到要到新北市，吃尚青的萬里蟹。今天記者會上，朱立倫也不禁食指大動，當場品嚐起風味餐。

中秋連假，富基魚市16日舉辦「湛藍海岸線 蟹逅富基港」活動，現場不僅有免費試吃當季漁產料理，排隊前20名民眾，還加碼送現烤萬里蟹。有興趣的民眾可新北市遊玩，享受海邊風情。1050912

(中央社)