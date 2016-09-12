單親爸搶農會辯為子女繳學費 遭起訴

45歲羅姓單親爸爸，今年8月24日持小番刀闖進中市后里農會公館信用部行搶，丟進一購物塑膠袋，要求行員裝入50萬現金，又企圖以束線帶綁住李姓行員，李員暗中按下警察通報鈴，警方趕至順利逮人。羅男供稱，搶劫是為幫就讀專科兒子繳學費，卻被查出他離婚後兒女都是前妻照顧。台中地檢署偵結，依強盜最遂罪嫌起訴。

起訴書指出，羅男因缺錢花用，今年8月24日上午，先將機車車牌以鐵夾夾住紙張遮避，騎機車到后里區后里農會公館信用部附近，戴鴨舌帽、口罩、手套，持小番刀進入農會後，丟了一個購物塑膠袋給馮姓女性行員，恫稱「將50萬放進袋內」、「沒50萬、20萬也可以」。

羅男見在旁另一名李姓行員動作可疑，持束線帶欲將他的雙手綁在櫃台窗口的鐵欄杆上，李員趁機暗中按下警察通報鈴，且把進入櫃台鐵門反鎖，接著再對羅男柔性勸說、拖延時間，羅男擔心事跡敗露，原想放棄離去，但沒想到警方已趕至逮人。

羅男被逮後，警方查出他已離婚，目前與弟弟一家同住，兩名子女兒子還在讀專科、女兒已經出社會工作；羅男雖辯稱，搶劫是想為兒子繳學費，但卻被查出其實子女都是前妻在照顧。檢方偵結，依強盜未遂罪嫌起訴羅男。

(中時)