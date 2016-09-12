田徑》全國秋季公開賽 葉守博破大會紀錄
105年全國秋季盃田徑公開賽11日落幕，亞錦賽男子400公尺接力國手葉守博，此次代表台中長億高中出賽，先在100公尺跑出10秒65改寫大會紀錄及躋身歷年全國18歲排名前10名的第8名，11日又在專長的200公尺飆出21秒67摘金，差一點就能刷新自己所保持的21秒66大會紀錄。
此外，女子100公尺好手廖靜賢，此次雖在大雨中沒能創造個人最佳成績，但在頂著逆風近2公尺情況之下依舊跑出12秒16，更難能可貴的是，目前就讀台體大研究所的她，在恩師黃春榮教練的提拔下已兼任學校助理教練，有可能成為未來的優秀教練。
黃春榮教練表示，非常感謝中華民國田徑協會的蔡理事長，以及協會王景成祕書長和邱總教練帶領下，歷年青少年和青年潛力優秀田徑訓練營績效非常卓越，廖靜賢與葉守博就是最佳例子，希望蔡理事長別辭職，能夠繼續領導中華田協，全國教練和選手也將全力以赴在國際賽拿出好成績。
(中時電子報)
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