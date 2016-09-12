電音趴喝太high 醉漢爆打員警遭逮
世界知名戶外電音派對昨晚在台北市大佳河濱公園舉辦，在出版社擔任業務的許姓男子，喝醉與女友口角，徒手拉扯女友頭髮，員警見狀上前勸阻，卻被他怒罵「兇什麼！」及三字經；許還出拳打傷員警嘴巴，被員警壓制，以妨害公務送法辦。
Road To Ultra為美國大型音樂祭Ultra Music Festival品牌的音樂祭活動。Ultra Music Festival自1999年成立至今，已成為國際知名音樂祭品牌，強調提供最頂尖優質的藝人卡司陣容，每年在美國邁阿密為期3天的活動吸引超過35萬人次，遍布全球近20個城市。Road To Ultra台灣場，昨在大佳河濱公園舉辦，門票3000元起跳，吸引數千名電音迷朝聖。
活動現場有提供酒水，31歲出版社許姓業務因啤酒喝多，8時許快散場時，與女友為了是否等友人一起離開而吵架，徒手拉扯鍾姓女友頭髮，現場圓山派出所員警見狀，上前勸阻排解。
員警大聲制止，許男卻以台語回嗆「兇什麼！」「你是在大聲什麼？」「你警察嗎？」與三字經等語，更連出2拳往陳姓警員嘴巴招呼，致陳警嘴唇破皮，陳和其他警員合力將許壓制在地逮捕。
警員至馬偕醫院驗傷，許酒測值高達0.9毫克，他供稱酒醉失控，對警方非常抱歉；其女友事後替他緩頰，但警方密器錄清楚拍下他罵警、毆警過程，仍依法究辦。
(中時)
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