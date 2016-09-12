衛福部出書　八仙塵爆、南台地震處理列救災SOP

衛福部今發表新書「守護台灣︰國家醫院 風華再現」，將近年發生的重大災害列入，作為部立醫院因應災變時的SOP。（倪浩倫攝）

衛福部今發表新書「守護台灣︰國家醫院 風華再現」，內文將近年的八仙塵爆、南台地震和登革熱等重大災害寫入書中。衛福部表示，每次重大災害發生，全國26家部立醫院都會待命、支援，這幾次災變下來，也逐漸規劃出救災的SOP模式，在第一時間做好醫療分流並整合各項資源。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，以去年發生的八仙塵爆為例，第一時間便整合台北醫院、桃園醫院、桃園療養院和八里療養院，短時間內便做好醫療分流，並將包括人工皮等醫療資源，緊急送往收治20名燒燙傷患者的台北醫院，讓該院能在最短時間、進行初步治療後，轉送到長庚、馬偕等有燒燙傷中心的醫學中心。

同樣收錄在該書的南台地震，也顯現了醫療整合的成果。林慶豐說，今年除夕前一天發生的地震，導致維冠大樓倒塌一事，讓許多受災民眾、亡者家屬的心情都相當難過，當時也派了大量嘉南療養院內社工，前往災區、甚至殯儀館進行關懷和輔導；台南爆發登革熱疫情時，也立即從其他部立醫院、調派大量醫護人員到台南醫院支援，這些防疫和救災的經驗，都將成為部立醫院因應災變時的的SOP。

目前26家部立醫院共有1萬875床，佔全國醫療院所的床位約9％、在公立醫院中則佔約24％。林慶豐說，每家部立醫院規模雖都不算大，但透過緊急援助、排班支援等整合能力，絕對能貢獻很大的災害處理能力。他強調，目前有2／3的部立醫院位處偏鄉，在公務預算逐年減少、面臨經營自負盈虧的壓力之下，依堅守公醫制度的使命，作為偏鄉地區醫療的最後一道防線。

(中時)