優先法案 柯建銘：一例一休一定要處理

我要評比

民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘今天說，立法院這會期優先法案預計包括「一例一休」的勞動基準法部分條文修正草案、長照法、電業法與住宅法等，晚間與行政院討論後確定。

民進黨團上午舉行黨團會議討論這會期優先法案，柯建銘會後受訪表示，立法院開議後須先安排行政院長林全施政報告及施政總質詢，且總預算案要先付委，決算案也要付委，大法官人事同意權這些都要安排。

他說，施政總質詢預計會到10月底，委員會審完預算案才能排法案，真的很急的法案也可穿插處理。這會期只開到12月底，頂多延會到1月中旬，時間相當有限。

柯建銘表示，目前可想像出的包括長期照顧服務法、電業法、住宅法等修法與兩岸協議監督條例草案等，晚間5時30分行政立法協調會報才會決定，之後再安排時程。

他說，法案出委員會還要1個月協商期，目前最大變數是不當黨產問題已開始處理，中國國民黨一定會升高對立，整個氛圍會改變，很多事情要與國民黨、時代力量談。1050912

(中央社)