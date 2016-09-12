響應觀光業遊行 高雄近20輛車北上
陸客銳減影響觀光業者生計，響應912百萬觀光產業自救大遊行，高雄觀光業者包括旅行社、導遊、伴手禮、餐廳等業者約20輛遊覽車今天一早出發北上，向新政府表達業者心聲。
業者一早在高市文化中心、科工館、中正技擊館與舊市議會等處集結，分頭北上台北參加遊行。
信用國際旅遊集團總經理蘇麗珠表示，從高雄出發的有旅行同業、購物店、餐廳等旅遊相關產業人員約有20輛遊覽車，主要訴求是「求生存、有工作、能溫飽」，現在幾乎已經都沒有生意可做，「只求政府讓我們有生意做」。
京城旅行社導遊黃世宗表示，「從原先的有飯吃，到現在沒飯吃」，相信不論什麼行業都一樣，大家都只是希望有一個工作可以做，「現在的政府把以前我們的努力全抹煞了，今天北上就是要把訴求說出來」。
一名不願透露姓名的許姓業者說，520以後很多遊覽車司機都已進入無薪假階段，不少導遊也是待業中，這段時間大家其實蠻辛苦的。要認真算，其實從今年1月16日總統選完後，這種狀況就已陸續出現。
另一名杜姓業者表示，「新政府推南向政策，我們也願配合」，但重點是南向政策的速度不夠快，南向政策馬上實施要反應過來也不是這麼快，恐緩不濟急。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。