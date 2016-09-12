響應觀光業遊行 高雄近20輛車北上

陸客銳減影響觀光業者生計，響應912百萬觀光產業自救大遊行，高雄觀光業者包括旅行社、導遊、伴手禮、餐廳等業者約20輛遊覽車今天一早出發北上，向新政府表達業者心聲。

業者一早在高市文化中心、科工館、中正技擊館與舊市議會等處集結，分頭北上台北參加遊行。

信用國際旅遊集團總經理蘇麗珠表示，從高雄出發的有旅行同業、購物店、餐廳等旅遊相關產業人員約有20輛遊覽車，主要訴求是「求生存、有工作、能溫飽」，現在幾乎已經都沒有生意可做，「只求政府讓我們有生意做」。

京城旅行社導遊黃世宗表示，「從原先的有飯吃，到現在沒飯吃」，相信不論什麼行業都一樣，大家都只是希望有一個工作可以做，「現在的政府把以前我們的努力全抹煞了，今天北上就是要把訴求說出來」。

一名不願透露姓名的許姓業者說，520以後很多遊覽車司機都已進入無薪假階段，不少導遊也是待業中，這段時間大家其實蠻辛苦的。要認真算，其實從今年1月16日總統選完後，這種狀況就已陸續出現。

另一名杜姓業者表示，「新政府推南向政策，我們也願配合」，但重點是南向政策的速度不夠快，南向政策馬上實施要反應過來也不是這麼快，恐緩不濟急。1050912

(中央社)