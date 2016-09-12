928教師要上班 教育部：可請家庭照顧假

教育部今天表示，投公保的教師，928當天要上班，但如果有照顧幼兒的需要，可請家庭照顧假。圖為花蓮縣宜昌國小學生下課後，在校園彩繪新景點玩跳格子、滑蛇板。（圖/中時資料照 張祈攝）

今年928教師節，勞工可放假、教師要上班，衝擊校園運作。教育部今天表示，各級學校內適用《勞基法》的約聘僱人員、工友及幼兒園教保員等，當天可休假一天；至於投公保的教師，當天要上班，但如果有照顧幼兒的需要，可請家庭照顧假。

依《勞基法》及其施行細則規定，今年9月28日教師節為勞工應放假日。不過現在各級學校內，都有投公保的教師及適用《勞基法》的約聘僱人員、工友等，他們當天有的休假、有的不能休假，造成混亂。尤其公私立幼兒園的教保員均屬於勞工，人數又占一半左右，衝擊更大。

教育部人事處科長陳佩君說，928當天，校園內投公保的人均要上班，公私立學校編制內的老師均屬此類；但適用《勞基法》的約聘僱人員、工友及教保員等，則休假一天，如果上班的話，學校要給雙薪。

其中，影響最嚴重的當屬幼兒園，因為園內有一半以上是教保員，他們在928當天放假，恐造成運作上困難。因此，有私立幼兒園已通知家長，當天放假一天，不要將小朋友送到幼兒園來。

陳佩君表示，928當天，學校可徵得勞工同意後，請他們也上班，但是要給雙薪或請他們擇日補休，這樣學校就可正常運作。此外，原本要上班的教師，如果他們小孩讀的幼兒園當天停課，他們需要在家裡照顧小孩，可依性別工作平等法及教師請假規則等規定，請家庭照顧假。

928當天各級學校上班與不上班的人一團亂，也影響到家長心情。一位家裡有讀公立小學4年級及私立幼兒園大班兩個小孩的上班族家長說：「我快哭了，928當天，家裡一個小孩要上學、另一個不用，我要不要請假在家帶小孩啊？」

(中時)