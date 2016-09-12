前立委張學舜接任圓山董座 推冬季旅遊、時尚流行

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隸屬於財團法人台灣敦睦聯誼會的圓山大飯店，今天改選董、監事並舉行新舊董事長交接，由前立委張學舜接任董事長，期許成為台灣觀光產業領頭羊，未來大方向為行銷台灣冬季旅遊，以及結合文化，打造時尚流行特色。

現年56歲的張學舜，擁上海復旦大學EMBA學歷，曾任民進黨中央黨部、台灣省議員與民進黨團總召、第4、5屆立委、立法院民進黨團副幹事長、財團法人台灣政治經濟發展文教基金會董事長、科技公司董事長等職務。

由張學舜、莊淑芬、姚仁祿、蘇國垚、賀端藩擔任董事；王自軍、張政美擔任監察人，並推舉張學舜擔任董事長。囊括行銷、空間美學、餐旅經營管理、勞資協條、財務稽核、旅遊業等各領域專家，均為一時之選。

張學舜表示，莊淑芬為奧美大中華區副總，可協助行銷；知名建築師姚仁祿，主司室內設計及空間美學；曾是全國五星級飯店最年輕總經理的蘇國垚，則可提升飯店服務，前勞委會主秘賀端蕃擔任董事則可讓勞資加強溝通。

另外，新任監察人則有新面孔，特聘勤業眾信資深會計師、協益電子董事長的王自軍，以及新亞旅行社負責人、台灣觀光協會理事張政美。

張學舜表示，新董事會名單令人眼睛為之一亮，將注入更多創新概念、結合實際營運，期許與圓山全體員工攜手努力，共創圓山新局面、再創輝煌年代，並與台灣觀光旅遊業界合作，協助推動台灣觀光產業，邁向精緻旅遊時代。

(中時)