前立委張學舜接任圓山董座 推冬季旅遊、時尚流行
隸屬於財團法人台灣敦睦聯誼會的圓山大飯店，今天改選董、監事並舉行新舊董事長交接，由前立委張學舜接任董事長，期許成為台灣觀光產業領頭羊，未來大方向為行銷台灣冬季旅遊，以及結合文化，打造時尚流行特色。
現年56歲的張學舜，擁上海復旦大學EMBA學歷，曾任民進黨中央黨部、台灣省議員與民進黨團總召、第4、5屆立委、立法院民進黨團副幹事長、財團法人台灣政治經濟發展文教基金會董事長、科技公司董事長等職務。
由張學舜、莊淑芬、姚仁祿、蘇國垚、賀端藩擔任董事；王自軍、張政美擔任監察人，並推舉張學舜擔任董事長。囊括行銷、空間美學、餐旅經營管理、勞資協條、財務稽核、旅遊業等各領域專家，均為一時之選。
張學舜表示，莊淑芬為奧美大中華區副總，可協助行銷；知名建築師姚仁祿，主司室內設計及空間美學；曾是全國五星級飯店最年輕總經理的蘇國垚，則可提升飯店服務，前勞委會主秘賀端蕃擔任董事則可讓勞資加強溝通。
另外，新任監察人則有新面孔，特聘勤業眾信資深會計師、協益電子董事長的王自軍，以及新亞旅行社負責人、台灣觀光協會理事張政美。
張學舜表示，新董事會名單令人眼睛為之一亮，將注入更多創新概念、結合實際營運，期許與圓山全體員工攜手努力，共創圓山新局面、再創輝煌年代，並與台灣觀光旅遊業界合作，協助推動台灣觀光產業，邁向精緻旅遊時代。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。