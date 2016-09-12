桃警槍殺女友後自戕 遺書：想一輩子在一起
桃園警分局警員許稚偉（27歲）12日清晨3點備勤時持槍返回八德租屋處，左撇子的許躺在蘇姓女友右邊，疑朝睡夢中的蘇姓同居女友右腦開槍後，再往自己左邊太陽穴開槍自轟，桃園警方半個小時找不到許，以手機定位尋人，一度因房門堅固無法破門而入，清晨6點在房東幫忙下進門，許男和蘇女已氣絕多時，陳屍床上雙雙身亡，槍枝遺留在2人之間。
許警胃部不適多年，今年6月和8月2度開刀確認是胃食道逆流，自此只能進食流質食物，逐漸消瘦，略顯低潮，檢警在房內找到一封遺書，許男向女友父母深深道歉：「我把芮文帶走了！」，也向父母道別：「讓你們失望了！我想一輩子跟芮文在一起！」， 最後提到6月7號從醫院回來後「覺得自己好像死了」，深覺痛苦彷彿「再也找不回過去」，道盡久病厭世。
因現場並無打鬥痕跡，檢警將解剖確認是否有藥物成分，釐清究竟是獲得女方同意的殉情、或是許男單方面殺人後再自戕。
桃園警分局長廖恆裕表示，許稚偉備勤中攜槍彈外出，當班的副所長鍾生敏管理不當，記過2次調離主管職，才到職5天的所長蕭國光，記過1次並調整服務地區，廖則報請警察局自請處分。
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