莫蘭蒂進逼 航港局公布29停駛航班
莫蘭蒂颱風進逼台灣，航港局上午公布停駛航班，12日至14日共有29個航班受影響。停駛航班如下：
9月12日停航1航班
臺馬之星（基隆-馬祖）1航班。
9月13日共停航14航班
1.富岡—蘭嶼往返全數停航，共2航班。
2.後壁湖—蘭嶼往返全數停航，共6航班。
3.富岡—綠島往返全數停航，共4航班。
4.麗娜輪（臺北-平潭）往返全數停航，共2航班。
9月14日共停航14航班
1.富岡—蘭嶼往返全數停航，共2航班。
2.後壁湖—蘭嶼往返全數停航，共6航班。
3.富岡—綠島往返全數停航，共4航班。
4.麗娜輪（臺北-平潭）往返全數停航，共2航班。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。