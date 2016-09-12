賀陳旦：中秋假期高速公路實施高承載管制

交通部長賀陳旦上午視察台鐵台北機務段，並頒贈慰問金給台北機務段為一的女司機張櫻環。（陳俊雄攝）

中秋假期外界預測高速公路最高將有290萬班次車潮湧入，對此交通部長賀陳旦表示，現在有更多資訊不該仰賴過去傳統幾百萬次班次，這不準確，也不足以形容壅塞情形。為因應車潮，交通部也將在中秋節實施高承載管制。

賀陳旦表示，這次中秋假期較長，加上中秋民眾都希望返鄉，但中秋節卻又在連假第一天，所以大家都期望在最快時間趕回家團圓，都可能增加上高速公路車次。

賀陳旦指出，為因應車流，這次交通部規劃將春節期間才實施的高承載，也在中秋連假期間實施，讓上路的車量搭載較多的人、減少車次，讓大家在可以合理、分流情況下安全返家。

(中時)