中國人愛吃 非洲興起養鱷魚
參考消息網報導，非洲鱷魚養殖業目前年增幅達22%，而中國大陸、香港和臺灣加在一起佔其出口市場85%的份額，除了兩岸三地外，第二大市場是中東。
英國廣播公司網站9月8日發表題為《中國胃催盛非洲鱷魚養殖業》的報導，在中國市場對鱷魚肉需求的推動之下，同時，伴隨著肯亞國內提供給餐館、高檔遊客酒店的鱷魚肉銷量日漸增加，生意前所未有地紅火。
養鱷魚的穆克說，每條鱷魚，肉可以賺到大約5000到7000肯亞先令（約1500元到2500元台幣），還可以賣鱷魚皮，用來做鞋、手包、皮帶，每張可以賣到2500肯亞先令，「養鱷魚確實有挑戰，但是，最令人吃驚的結果是利潤！可以賺到超過100%。」
肉質剛好、適齡宰殺的鱷魚，大約是8歲，工人還需要採集鱷魚蛋。
獸醫歐賈蒙說，衛生對防止疾病傳播非常重要，還有內鬥受傷可能引起致命危險，還要下大力氣避免的最嚴重的疾病，因為沒有預防疫苗，疾病流行起來可能讓所有的鱷魚都喪命，所以要保持良好的衛生。
業界估計，整個非洲鱷魚養殖業目前年成長為22%。其中，南非排列前位，每年鱷魚出口總值大約為7300萬美元，其次是尚比亞的6500萬美元，肯亞的6200萬美元，和辛巴威的3000萬美元。
(旺報)
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