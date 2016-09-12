愛要說出來 上海男最被動廣州女最主動

東方網報導，近日發佈的一項網路調查報告顯示，上海男性在面對心儀對象時往往「愛你在心口難開」，僅不到6成受訪者願意主動表白，在大陸各城市中墊底。

該調查報告由國內婚戀網站發佈，調查採用線上調研方式，調查物件覆蓋全國32個省份及直轄市的單身男女。

調查資料顯示，近80%的女性表示「愛一個人就應該勇敢說出來」，但真正主動表達出來的卻只有14.7%，而男性剛好相反，高達93.1%的男性認為愛要勇敢說出來，其中72.3%的人會付諸行動，成為主動的一方。

各地區男女的資料也有很大的差別，上海男性最被動，而廣州女性最主動。僅有60%的受訪上海男性表示會主動地去追求自己喜歡的人，不少受訪者寧願守株待兔也不願開口表白，表示更願意「會默默地等待喜歡的人主動示好」；而廣州女性中有近30%的會主動出擊，這一比例遠遠高於全大陸的女性的平均水準。

(旺報)