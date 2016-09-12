英調查：社群網站使兒童不滿外貌與父母

我要評比

根據英國政府研究，比起從未使用這些網站的兒童，沉迷於社群媒體的兒童對自己的外貌更不滿意。

針對10到15歲兒童的調查發現，每晚使用臉書（Facebook）與推特（Twitter）等網站超過3小時的兒童，僅有53%滿意自己的長相，相較之下，未使用這些網站的應答者則有82%表示滿意。

社群媒體的重度使用者與父母爭吵的機率也較高。使用網路超過3小時的應答者中，約有44%表示他們每週會與母親吵架超過1次，而輕度或不使用社群網路者的比例則近乎於前者的一半。

重度使用者在課堂上做出不當行為的比例也是其他應答者的兩倍。

英國國家統計局（Office for National Statistics）表示，說自己長期使用社群網路的女孩人數是男孩的2倍。

這項針對3500名兒童的調查，由艾瑟克斯大學（Essex University）進行數年，調查也發現社群媒體重度使用者對朋友與家人的滿意度也較低，其中17%表示他們「經常」或「超常」遭霸凌，而輕度使用者中僅佔11%。5%重度使用者表示他們覺得不受家人支持，相較於此，稱自己不常使用社群網站的兒童中，僅1%有這種感覺。

重度使用者逃學的比例佔14%，也高於輕度使用者的6%。

這項研究計畫名為「了解社會」，共有4萬戶英國家庭參與，且包含所有人種。他們要求應答者反覆填答，以追蹤環境與態度的變化。

相較於針對成人的調查，針對10到15歲兒童的問卷更注重他們的健全發展。

而關於兒童對年滿16歲後的學習志向的調查結果則較為正面。

社群媒體的重度使用者中，約90%表示想就讀大學，而中度使用者則有87%，避免使用社群網站的受試者中共有82%。1050912

(中央社)