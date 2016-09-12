台灣策展軟實力 伊藤潤二展登香港

去年冬天引發日式恐怖美學熱潮的「伊藤潤二恐怖美學體驗大展」，在台吸引超過8萬人觀展後，2017年2月確定移師香港，展現台灣文創團隊在策展及規劃上的功力，已受到亞洲肯定。

伊藤潤二被譽為90年代後日本最重要的恐怖漫畫家，他獨特細膩的手繪線條與精心雕琢的複雜畫面，營造出充滿壓迫感的恐怖美學，被讀者形容為「不只心理，連身體都會感到恐懼」。

去年冬天台灣策展團隊Bigsmart與Semicolon公司，以類博物館的製作方式，在台灣舉辦「伊藤潤二恐怖美學體驗大展」，這也是伊藤潤二的作品首次以展覽呈現。

伊藤潤二筆下的「富江」、「人頭氣球」、「至死不渝的愛」及「漩渦」等，都是為人津津樂道的經典。大展在台北推出時，已吸引不少香港及日本伊藤潤二迷慕名前往。

台灣策展團隊目前已取得伊藤潤二在大中華區唯一展覽授權，同時歐洲授權案也已經在簽署中，2017年除將推進至香港、上海及廣州，更已獲得英法等國美術館展出邀約。

策展團隊估計此次在香港應可創造台北站近2倍效益，也就是大約台幣6000萬元產值，未來更可望順利推進國際。

「伊藤潤二恐怖美學體驗大展」2017年2月6日至26日登陸香港PMQ元創方。1050912

(中央社)