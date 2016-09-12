遠離大腸癌 中秋烤肉4種食材少吃
中秋烤肉慎選食材，國健署今天提醒，饕客愛吃的香腸及牛、豬、羊等紅肉，已被證實會增加大腸癌風險，高溫燒烤也會產生致癌物質「雜環胺」，呼籲多以白肉、瘦雞肉、魚肉取代。
根據衛福部國健署統計，大腸癌已連續8年蟬聯十大癌症發生數之冠，居癌症死因第3位，與現代人生活飲食習慣息息相關，愛吃燒烤與紅肉、缺乏運動、肥胖等都是大腸癌快速攀升的主要原因。
國健署科長周燕玉今天表示，豬、羊、牛及香腸、培根等加工肉品，已被證實會提高大腸癌的發生率，每天食用50克的加工肉品，會增加18%罹患大腸癌的風險，每天食用100克的紅肉，會增加17%罹患大腸癌的風險。
不只如此，高溫火烤同樣暗藏危機，周燕玉說，肉類超過攝氏100度高溫碳烤烹調時，除了會產生致癌物質「雜環胺」，油脂滴落火上也會產生致癌物質「多環芳烴」，不論吸入或依附食物表面吃下，都可能提高腸癌風險。
周燕玉建議，中秋烤肉應以魚肉、瘦雞肉等白肉來取代紅肉和加工肉，也可以水煮、蒸、或微波爐加熱取代燒烤。
烤肉時，不妨多選擇五顏六色的蔬菜，像是花椰菜、杏鮑菇、洋蔥、甜椒及蘿蔔等，富含維生素、礦物質及膳食纖維，可促進腸胃蠕動與增加飽食感，也不會一口氣吃進太多肉類。
國健署指出，大腸癌早期經常看不出症狀，等到腸道有阻塞、便秘，或出血到肉眼看得出來，通常已非早期，呼籲50歲以上民眾每2年做1次免費糞便潛血檢查，有助降低15%至33%罹患大腸癌風險，平時多運動，不讓癌上身。1050912
(中央社)
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