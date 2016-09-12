圓山董事會改組 張學舜接任董事長
財團法人台灣敦睦聯誼會今天舉行第14屆董事、監察人補選，由前立委張學舜接任新董事長，奧美大中華區副董事長莊淑芬、設計師姚仁祿、前勞保局副總賀端藩等人擔任董事。
財團法人台灣敦睦聯誼會第14屆董事、監察人補選及新舊任交接典禮今天舉行，由交通部次長王國材擔任監交人，卸任董事長的李建榮交接給新任董事長張學舜，並分別席致詞。
李建榮表示，擔任圓山董事長5年多來，心中只有一句話，「我是來做事的」，5年多來圓山是否有轉變、做多少事、進步或退步都自在人心，不管是圓山同仁、同業還是消費者心中都有評價。
「要交棒的人，話越短越好」，李建榮說，他心中只有一個祝福，希望張學舜這一棒，能一棒比一棒好，「圓山的發展未來絕對不僅於今天」。
張學舜說，圓山是個非常有歷史的地方，台灣敦睦聯誼會的宗旨就是敦睦邦誼，幫助台灣觀光產業蓬勃成長，這屆的董事陣容大家都非常矚目。也感謝李建榮跟歷屆團隊讓圓山有很好的基礎。
「對於圓山的未來，大家有很多期許」，張學舜指出，莊淑芬是行銷專家、姚仁祿是空間美學的專業，能讓圓山保留傳統、走入現代，董事蘇國垚是台灣觀光旅遊界菁英，對未來營運會有很大的助益。
財團法人台灣敦睦聯誼會第14屆新任董事、監察人名單如下：張學舜、莊淑芬、姚仁祿、蘇國垚、賀端藩接任董事，協益電子股份有限公司董事長王自軍、台灣觀光協會董事張政美擔任監察人。1050912
(中央社)
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