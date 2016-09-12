日本經典車11月來台 博物館收藏等級

日本經典車活動「Rally Nippon」預定11月來台展開「謝謝台灣」環島活動，主辦單位表示，這次將有66輛古董車來台，幾乎都是博物館收藏等級。

Rally Nippon活動催生者、現任理事長小林雄介（Kobayashi Yuusuke）表示，為感念日本三一一大地震、熊本大地震期間，台灣人率先伸出援手、捐出鉅額捐款，日方將出動經典古董車來台「謝謝台灣」。

主辦單位今天在小林雄介的率領下，前往嘉義市檜意森活村拍攝經典古董車行銷月曆，並出動一輛1963年出廠的白色保時捷，由嘉義市長涂醒哲擔任模特兒拍照。

小林雄介指出，這次來台參加的車輛，都是1974年12月31日以前出廠的非工業化大量生產車款，幾乎都是博物館收藏等級的古董車，並在日本領有合法牌照，可正式上路的車款。

他說，自2009年起，Rally Nippon已成為亞洲地區最受矚目的古董車活動，每年都吸引眾多國際媒體的關注，希望藉由環台感恩活動，將台灣之美與風土民情介紹給全世界。

小林雄介表示，這次活動的主題是「絆X伴」，日文中的漢字「絆」（Kizuna）代表緊密連絡雙方的繩子，也代表人與人之間緊密的感情連繫、互相支持幫忙的意思。

由於日文的漢字「絆」與中文的「伴」寓意相近，因此主辦單位希望藉由感恩之旅活動，讓歷史、地理位置、文化都有密切關係的台日兩國加強交流。1050912

(中央社)