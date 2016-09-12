學生質疑門禁解禁跳票 輔大：近日啟動
輔大學生先前絕食抗爭，校方承諾將取消宵禁，但近日宿舍貼上「門禁尚未解除」的公告，遭輔大學生質疑跳票。輔大表示，這是誤會，近日系統穩定後啟用，就可刷卡進出。
輔仁大學學生於5月底以絕食方式向校方抗爭，並提出廢除女宿宵禁、晚點名等訴求，輔仁大學校方也於6月校務會議中承諾放寬門禁。
輔大灰姑娘臉書粉絲專頁今天凌晨發文，貼上宿舍門口的公告，公告內容「刷卡尚未實施，12點門禁尚未解除，請勿晚歸」，學生也質疑校方未依照會議決議兌現承諾。
輔大灰姑娘指出，暑假長達3個月之久的行政處理期間，為何在任何處置措施上有拖延，卻不提早於網路公告，而是使用以紙本張貼在女宿門口的方式，呼籲輔大校方具體說明現況，履行校務會議承諾，若校方持續拖延，將採取進一步行動。
輔大校方表示，張貼公告是希望提醒學生目前系統還未穩定，仍在測試中，但公告寫得不夠周詳，才讓學生誤會，現在公告已經撤下，今天是輔大開學日，預計9月14日系統穩定後就會啟用，屆時學生就可刷卡進出。1050912
(中央社)
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