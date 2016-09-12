蔡總統要求3年內提升國軍服裝和裝備
總統蔡英文今天視導駐防於新竹湖口鄉的陸軍542旅，她表示已要求國防部進行兩件事，第一是在3年內全面提升國軍服裝和個人裝備，第二要加速老舊營舍整建計畫。
中秋節將至，蔡總統今天先後視導駐防於桃園龜山的海軍陸戰隊66旅和陸軍裝裝甲542旅，蔡總統在542旅對官兵精神講話時宣示兩項重要工作。
第一，她要求國防部在3年內全面提升國軍服裝和個人裝備；九三軍人節她鼓勵官兵穿制服走向民眾，今天軍備局展示新式戰鬥個裝，在強調軍服重要性，希望國軍官兵都穿著優質軍服，且感到驕傲和光榮。
第二，總統要求國防部加速老舊營舍整建計畫，最近幾次國軍營區視察，她特別注意國軍生活環境，部份國軍基層部隊營舍實在太老舊了，必須儘速整建。
這是她必須馬上為國軍官兵做的兩件事。
蔡總統說，她會督促行政團隊以及國軍各級幹部，對國軍服裝和生活環境的問題，必須馬上想辦法解決。
蔡總統說，能夠為國軍官兵做的，她會毫不遲疑、全力為大家來做；同時，國軍要重建社會的信任，也需要大家全力以赴，把握每一次的機會，用最好的表現、最嚴格的紀律，贏回屬於國軍的尊嚴。
蔡總統也表示，在大家努力的過程中，她會是國軍最堅強的後盾，關心國軍，讓每位官兵安居樂業，是她身為總統最基本的責任，國軍守護家園的使命，永遠都不會改變，而國防改革的努力，則是永遠都不能停下腳步。不斷精進、持續努力，國軍就會不一樣。1050912
(中央社)
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