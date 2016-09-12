展演動物環境差 綠委質疑農委會沒作為

民主進步黨立委蔡培慧今天說，花蓮兆豐休閒農場圈養環境惡劣，園區中飼養的北極狐看起來奄奄一息，她批評農委會沒有積極作為；農委會表示，稽查是地方政府權責，將加強督導。

蔡培慧上午在立法院舉行記者會時指出，動物園、海洋公園等中飼養的展演動物是否受到良好對待，必須審慎以對；她指出，花蓮兆豐休閒農場中，養牛、養羊是正常的，「但難道可以飼養狐狸嗎？」，北極狐躺在水泥地上奄奄一息、走路歪斜，飼養環境髒亂，「對動物受虐待應該要查緝，但農委會沒有積極作為。」

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，兆豐農場的狀況，有民眾向園方反應，也向花蓮縣政府檢舉，但都未獲重視與處理；他呼籲，民眾不要花錢支持這些場所，也希望立法院儘速提動保法修法，將動物展用行為納入管理。

出席記者會的行政院農業委員會畜牧處動物保護科長江文全表示，動物無論飼養在哪個場域，都適用動物保護法，飼主應盡的責任包括提供水、飲食、活動空間、照顧環境，若動物生病也要提供必要醫療，若飼主沒有善盡責任，都會依動保法相關罰則處罰。

江文全表示，動物展演方面，按照動保法的權責分工，執行稽查是由地方政府進行，農委會將加強督導，並要求地方政府加強查緝；上午也與花蓮縣府聯繫，要求務必到場了解狀況，並要求業者改善。

蔡培慧質疑，農委會雖然把罰則說出來，「卻悄悄把責任推給花蓮縣政府」。她說，現行動保法將展演動物業定義為「以娛樂為目的在營業場所以動物供展演及騎乘」之業者，極度限縮管理規範的適用對象，她已提案修訂動保法。蔡培慧認為，應重視展演動物的管理與福利問題，修法不該再延宕。1050912

(中央社)