疑因病厭世 警員開槍殺女友飲彈輕生

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桃園市一名員警今天上午持槍打死女友後飲彈自盡，造成2死悲劇，警方在現場發現一封遺書，內容得知這名警員胃部開刀，疑因病厭世。

桃園市政府警察局桃園分局長廖恆裕表示，同安派出所許姓警員昨晚6時到10時因廟會活動執行勤務，10時到今天凌晨0時為值班勤務，0時到2時外出執行巡邏勤務，2時到4時為備勤，就是利用這時段，持槍擅離派出所返家。

廖恆裕說，許姓警員是從台中市調到現單位服務，於桃園市八德區租屋，警方清晨因一直找不到許姓員警，上午6時許通知房東協助到租屋處開門，進門後發現他與蘇姓女友倒在床上，現場沒打鬥痕跡，初步相驗許姓警員死因為左邊太陽穴槍傷，蘇姓女子死因則是頭部右側槍傷。

廖恆裕表示，警方在現場找到許姓員警寫的遺書，署名要給女友父母及自己家人，信中交代姊姊與弟弟要好好照顧父母，並對不起女友家人。

遺書中提到，許姓警員胃部疾病，經2次開刀，已一段時間只能吃流質食物，身材逐漸消瘦，疑因病厭世，利用備勤時間返回租屋處舉槍自盡。

廖恆裕說，許姓警員與女友交往多年，感情正常融洽，但女友為何也槍傷身亡，遺書中未有女友共同署名，或共同參與書寫遺書，詳情將由檢察官後續偵辦釐清。

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(中央社)