做賊喊抓賊 男提不出證據罪加一條誣告罪

35歲、大肚區詹姓男子，涉嫌於前年偷走住處附近工廠的一扇白鐵門，得手後還放置在自家門口，林姓失主發現後自行取回，詹男還「做賊喊抓賊！」反控林男行竊。檢方事後查證，予以林男不起訴，台中地院反而依竊盜、誣告兩罪分別判處詹男3、6月徒刑，其中誣告罪部分不得易科罰金。

詹男與附近鄰居林男因有土地糾紛，前年5月間，詹男潛入林男廠房，拆卸該工廠內倉庫的白鐵門一扇、上下框條、手把與鎖頭等，然後搬到自家門口擺放。林男路過發現後，自行取回，未再追究。

沒想到，詹男反而嚥不下這口氣，當月26日當天上午，跑到烏日瑞井派出所控告林男竊盜、侵占等，偷走他門口的白鐵門。

檢察官展開偵辦，找到10多年前幫林男安裝白鐵門的師傅作證，他指證確實有幫林男工廠安裝不秀鋼鐵門，一扇裝在在隔壁巷子外面，另一扇是倉庫小門，用途是關門的時候比較小聲，鎖頭是三段鎖。

檢方認定白鐵門原歸林男所有，予以不起訴，反依竊盜、誣告罪嫌起訴詹男。詹男在警訊及偵訊中坦承犯行，但在台中地院審理時卻矢口否認，辯稱當初為了裝白鐵門和父母爭吵一個星期，白鐵門是他父親出資裝置的。

但詹男提不出證據，又未與被害人和解，台中地院依竊盜、誣告罪分別判3、6月徒刑，其中誣告罪部分不得易科罰金。

(中時)