張學舜接圓山董事長 結合藝文活動推廣觀光

張學舜(右四)與新任董監事合影，左三監交人交通部政務次長王國材也是圓山飯店董事。圖：張佩芬

台灣敦睦聯誼會今（12）日上午11點舉行新舊任董事長交接典禮，現任董事長李建榮功成身退，由民進黨前立法委員張學舜接任。張學舜表示圓山飯店是台灣地標，很適合辦藝文活動，未來可以結合時尚、電影、偶像劇等一起推廣圓山飯店與台灣觀光。

他並指出，台灣氣候溫暖，對全世界來說，是非大的特色，尤其是高雄圓山可以結合澄清湖、鳥松濕地、高爾夫球場，加上熱氣球、自行車等，好好開發冬季旅遊。

交接典禮由交通部政務次長王國材擔任監交人，他指出林建榮對圓山建樹很多，包括文創與各國旅客的開發，張學舜原是中華投資董事長，輔導上櫃的中華精測是股王，他也是誠品監察人，是經營長才，希望一棒接一棒，創造新高峰。

台灣敦睦聯誼會上午進行第十四屆董事、監察人補選，由張學舜、莊淑芬、姚仁祿、蘇國垚、賀端藩擔任董事，王自軍、張政美任監察人，會中並推舉張學舜擔任董事長一職。

張學舜期許與全體董事代表，及圓山同仁，攜手努力，共創圓山飯店新局面，再創一個輝煌年代，與台灣觀光旅遊業界攜手合作，協助推動台灣觀光產業，進入精緻旅遊新時代。

這次新聘董事、監察人名單有奧美廣告公司大中華區副董事長莊淑芬、大小創意共同創辦人兼創意長姚仁祿、國立高雄餐旅大學餐旅學院旅館管理系客座助理教授/餐旅專家蘇國垚、勞資協調專家賀端藩、協益電子公司董事長/勤業眾信聯合會計師事務所會計師王自軍及新亞旅行社董事長/台灣觀光協會董事張政美等，含括了行銷、空間美學、旅館與餐廳經營管理、勞資協調、財務稽核、旅遊業等各領域的專家，均為碩彥之選。

張學舜表示，財團法人台灣敦睦聯誼會可以邀請如此令人眼睛為之一亮的名單，首要感謝交通部長賀陳旦的支持。由於圓山飯店不論在歷史地位、觀光旅館上均具有國際性指標意義，應為振興台灣旅遊觀光擔任領頭羊。因此，張學舜也特別感謝這些碩彥菁英一起來為台灣觀光產業努力，創造一個新時代。

張學舜進一步指出，從新任董事、監察人的背景分析，這樣的陣容對於圓山大飯店未來的經營管理，無論在市場行銷、餐旅的經營與管理、美學空間規劃、財務稽核，甚或勞資關係的和諧等都將注入更多的創新概念與實際營運的操作，相信在這些專家與圓山同仁的攜手努力下，將可為圓山創下新局面，期許再創一個輝煌年代，進而協助推動台灣觀光產業的發展。

張學舜除了曾擔兩屆立法委員的資歷外，也是個專業經理人，了解產業與投資，對半導體、文創、觀光等產業，都有實際的投資與經營管理經驗，對於經營管理更有獨到見解，擅於產業發展的戰略佈局。

身為投資業界多年的專業經理人，熟諳投資與管理的張學舜認為，應該要善加利用台灣的「地理位置、天然條件和溫暖的人情味」來發展觀光。在接下財團法人台灣敦睦聯誼會董事長一職後，他將以自己豐富的政治、財經背景及企業經營與管理的務實經驗來提升台北圓山大飯店、高雄圓山大飯店以及台北圓山聯誼會的競爭力，結合「文化與藝文活動」的展演，搭配「空間美學」的規劃，讓台灣最老牌的飯店，不只是一家飯店而已，而是要擦亮她「台灣最具特色地標」以及「世界十大飯店」的招牌，打造出更亮眼的圓山大飯店，再創一個輝煌年代，並與台灣觀光業界攜手合作，帶動台灣精緻觀光產業的發展。

(工商)