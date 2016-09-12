餐廳遭竊洋酒骨董 小偷留言來日必報

苗栗警分局12日指出，苗栗市1家餐廳內擺設的洋酒、骨董和現金都不翼而飛，卻多出1張字條寫著「來日必報」，餐廳業者氣得報警，竊嫌被逮後供稱，是想如果有錢會還給被害者。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 105年9月12日

苗栗警分局今天指出，苗栗市一家餐廳內擺設的洋酒、骨董和現金都不翼而飛，卻多出一張字條寫著「來日必報」，業者氣得報警，竊嫌被逮後供稱，是想如果有錢會還給被害者。

位於苗栗市中山路的餐廳，10日遭竊嫌潛入，被偷走1座壽山石、3個聚寶盆、45瓶高粱和洋酒、珍珠項鍊1條、5個真皮皮包和新台幣5萬5000元，小偷連用來擺飾的屏風也不放過。

更令業者氣憤的是，竊嫌洗劫一空，卻留下一張寫有「來日必報」的字條；警方接獲通報，成立專案小處，調閱上百支路口監視器畫面，不到24小時，就鎖定33歲的連姓慣竊涉有重嫌。

員警於11日傍晚在三義鄉的汽車旅館內，順利逮捕連姓竊嫌，並起出1個聚寶盆、現金3700元和2包安非他命約4.7公克；嫌犯供稱，缺錢花用，想要喝酒才會行竊，但大部分贓物都已變賣，換來的金錢也揮霍一空。

至於留下「來日必報」的字條，連姓嫌犯表示，希望未來有錢時能歸還被害人，對此，警方嗤之以鼻指出，連姓嫌犯今年光是在苗栗轄區就犯下9起竊盜案件，每次行竊就立刻把錢花光光，根本不可能還錢，訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1050912

(中央社)