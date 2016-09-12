警員舉槍輕生 所長副所長記過處分

我要評比

桃園市許姓警員今天趁備勤時間擅離崗位，返回租屋處持槍打死女友後飲彈自盡，造成2死悲劇，桃園市政府警察局桃園分局將對派出所所長、副所長記過等處分。

桃園警分局長廖恆裕表示，同安派出所許姓警員是從台中市調到現單位服務，於桃園市八德區租屋，警方於房內發現一封遺書，內容提到胃部疾病開刀，只能吃流質食物，疑因病厭世，趁凌晨備勤時間，持槍擅離派出所，返回租屋處開槍打死女友後，再舉槍輕生，後續將由台灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦釐清案情。

廖恆裕說，桃園警分局感到不捨與遺憾，將盡全力協助家屬辦後事。內部管理部分，同安派出所副所長由於當日執勤，讓同仁攜帶槍枝擅離崗位，記過兩次，調整為非主管職務；所長記過一次，調地服務，他也將自請處分。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。1050912

(中央社)