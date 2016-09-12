黃興國被查 分析：中共將掀權力鬥爭

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中國大陸學者認為，中共天津市委代理書記兼市長黃興國遭調查後，各方勢力可能開始爭奪原本有望由他取得的中共中央政治局委員職位，在中共19大前掀起一波權力鬥爭。

中共中央紀律檢查委員會10日深夜公布，61歲的黃興國涉嫌嚴重違紀，正接受組織調查。

香港南華早報報導，隨著黃興國遭調查，天津的中共黨委書記和市長職務同時出缺，這是中共總書記習近平2012年掌權以來大陸主要城市首度出現這種情況。

黃興國被查前，被外界視為是在2017年中共19大（中共第19次全國代表大會）進入25人中央政治局的有力人選。專家認為，中共黨內人士將覬覦黃興國留下的職缺，作為「入局」的踏腳石。

北京政治分析家章立凡表示，天津的政治網絡極為複雜且組織嚴密，若有一名大官倒台，其他人也可能會跟著落馬。

黃興國落馬前1年多，天津港才發生釀成165人喪命的大爆炸。但許多觀察家認為，天津爆炸案可能不是黃興國垮台的原因。

在中國人民大學任教的張鳴說，天津大爆炸已發生超過1年，黃興國不太可能到現在才付出代價。「我們只能猜測這與政治精英內部的權力鬥爭有關。」

上海政法學院副教授陳道銀認為，中共為維持穩定，可能指派中央政治局委員暫代天津市委書記，或把一名仕途看好的省長拉到天津補缺。此舉將為這些政治新星在中共19大「入局」鋪路。1050912

(中央社)