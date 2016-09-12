台大攜手4校 10月搶招356名海外頂尖學子

由台大、台師大、台科大合作的國立台灣大學系統總部辦公室今日正式揭牌，由左至右分別為台師大校長張國恩、高教司長李彥儀、台大校長楊泮池、台科大校長廖慶榮。圖：吳泓勳攝

為吸收優秀海外人才、提高國際競爭力，由台大與台師大、台科大合組的「國立台灣大學系統」，今天系統總部正式揭牌，並預告年底將由3校連同虎尾科大、雲林科大，一起發動海外聯招，共計招收356名海外優秀學生。台大校長楊泮池說，有著台大口碑，在招收人數應該不成問題，但在少子化與國際競爭壓力之下，希望發揮台灣位於東亞的樞紐優勢，招收到最頂尖的海外學生。

另外隨著海外生源增加，教育部原規範10％上限是否需要放寬？出席揭牌儀式的教育部高教司司長李彥儀表示，未來將改彈性開放，如果超過上限，可專案申請，至於是否再放寬上限，她也坦言確實在研議中，考慮是否放寬為以師生比10％上限，但具體細節還在討論中。

台大、台師大、台科大今年3月教育部核准成立國立台灣大學系統之後，今天舉辦「國立台灣大學系統總部辦公室成立暨台大全球通識講座捐贈儀式」。

台科大校長廖慶榮表示，實際上在政府新南向政策推出前，3校都已各自推廣東南亞，例如台大在馬來西亞有廣大校友群，台師大在越南有優勢，台科大則耕耘印尼。在8月3校到印尼共同招生時，就吸引3000多名當地學生參加，預計11月將再前往馬來西亞，相信聯合海外招生具有吸引力。

台大指出，5校合辦「106學年學士班海外高中推薦入學」，10月初將公告簡章、10月底開放網路報名，12月正式放榜，預計台大釋出188名額、台師大48名、台科大42名、虎科大43名、雲科大35名，共計招收356名海外優秀學生。

(中時)