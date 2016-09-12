核試驗後 北韓洪災死傷慘重 14萬災民待援
才在上周五進行核試驗震驚國際的北韓咸鏡北道，最近受颱風與氣流影響普降暴雨，已造成至少133人死亡、395人失蹤，超過十萬人無家可歸。北韓執政的勞動黨公開號召全國集中力量救災。
綜合外電報導，北韓北部的咸鏡北道北部地區最近因颱風與低氣壓因素而普降暴雨，聯合國人道事務協調廳 (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) 在一項聲明中指出，暴雨已至少造成133人死亡、395人失蹤，圖們江沿岸地區有10萬7千人無家可歸，超過4萬4千幢房屋被毀， 1萬6千畝農田被淹，14萬災民亟待援助，市區交通網及電力供應系統、工廠等都遭到破壞。
朝鮮勞動黨中央委員會10日發表呼籲書，號召全國力量參與咸鏡北道北部地區救災工作。針對當前緊急情況，朝鮮勞動黨決定將「200天戰鬥」主攻方向轉為對北部災區的救災工作，讓參加建設的工程部隊轉往救災前線。
北韓稍早進行所謂「忠誠的200天戰鬥」運動，時間從6月1日開始持續到12月17日。其目的是「為了維護黨的政策，打開國家經濟發展五年戰略實施的突破口。」發動這場運動意味着在此期間朝鮮民眾將加班加點工作，掀起生產建設高潮，官方將根據民眾的參與程度來判斷他們對政權是否忠誠，外媒因此稱之為「北韓版大躍進」。
(中時電子報)
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