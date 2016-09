核試驗後 北韓洪災死傷慘重 14萬災民待援

才在上周五進行核試驗震驚國際的北韓咸鏡北道,最近受颱風與氣流影響普降暴雨,已造成至少133人死亡、395人失蹤,超過十萬人無家可歸。北韓執政的勞動黨公開號召全國集中力量救災。

綜合外電報導,北韓北部的咸鏡北道北部地區最近因颱風與低氣壓因素而普降暴雨,聯合國人道事務協調廳 (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) 在一項聲明中指出,暴雨已至少造成133人死亡、395人失蹤,圖們江沿岸地區有10萬7千人無家可歸,超過4萬4千幢房屋被毀, 1萬6千畝農田被淹,14萬災民亟待援助,市區交通網及電力供應系統、工廠等都遭到破壞。

朝鮮勞動黨中央委員會10日發表呼籲書,號召全國力量參與咸鏡北道北部地區救災工作。針對當前緊急情況,朝鮮勞動黨決定將「200天戰鬥」主攻方向轉為對北部災區的救災工作,讓參加建設的工程部隊轉往救災前線。

北韓稍早進行所謂「忠誠的200天戰鬥」運動,時間從6月1日開始持續到12月17日。其目的是「為了維護黨的政策,打開國家經濟發展五年戰略實施的突破口。」發動這場運動意味着在此期間朝鮮民眾將加班加點工作,掀起生產建設高潮,官方將根據民眾的參與程度來判斷他們對政權是否忠誠,外媒因此稱之為「北韓版大躍進」。

(中時電子報)