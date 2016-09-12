治安敗壞 委內瑞拉祭出以槍換電器奇招

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刀槍入庫！委內瑞拉政府推出一項新計畫，讓人民以手槍換取他們急需的家庭電器。

委內瑞拉內政部長萊維洛爾8日說，至今已經有1130名委內瑞拉人交出手槍，換取電視機、微波爐、洗衣機、冰箱及其他用品。當局把所收到手槍、步槍等武器銷毀。

委內瑞拉陷入經濟危機，因為糧食短缺日益嚴重，暴亂與掠奪事件不斷發生，導致治安進一步敗壞。

委內瑞拉政府說，當局今年已經銷毀18000多件武器。

(旺報)