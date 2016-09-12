慰勞陸軍542旅 蔡總統：立即汰換老舊裝備

總統蔡英文12日到陸軍湖口營區裝甲542旅視察，蔡英文表示，國軍基層裝備太過老舊，包括裝備與生活環境，都要馬上來改善。（陳育賢攝）

總統蔡英文12日到陸軍湖口營區裝甲542旅視察，蔡英文表示，國軍基層裝備太過老舊，包括裝備與生活環境，都要馬上來改善。（陳育賢攝）

總統蔡英文12日到陸軍湖口營區裝甲542旅視察，蔡英文表示，國軍基層裝備太過老舊，包括裝備與生活環境，都要馬上來改善。（陳育賢攝）

總統蔡英文12日到陸軍湖口營區裝甲542旅視察，聽取聯勤單位作士兵與特戰個人戰鬥裝備報告。（陳育賢攝）

總統蔡英文12日上午在中秋節前夕，到陸軍湖口營區裝甲542旅視察，先聽取聯勤單位作士兵與特戰個人戰鬥裝備報告，接著再到餐廳對官兵精神講話，同時頒發加菜金慰勞國軍，蔡英文表示，國軍基層裝備太過老舊，包括裝備與生活環境，都要馬上來改善。

蔡英文表示，國軍基層裝備實在太老舊，要立即汰舊，另外生活環境等問題也必須馬上來想辦法解決，能夠為國軍做的，絕對不會遲疑，一定會馬上來做。

她指出，國軍也要重建社會對我們的信任，希望每位官士兵全力以赴，把握每1次機會，用最好的表現、最嚴格的紀律，贏回屬於國軍的尊嚴。

蔡英文同時表示，在官士兵努力的過程中，她會是國軍最堅強的後盾，並關心國軍，讓每位官兵能夠安居樂業，是她身為總統最基本的責任，國軍守護家園的使命，永遠都不會改變。而國防改革的努力，則是永遠都不能停下腳步，不斷精進，持續努力，我們的國軍就會不一樣。

中秋節就快到了，部分官兵必須負起留守的任務，因為有留守官兵，國人同胞才能夠安心陪伴家人過節，感謝國軍的辛勞，並預祝大家中秋佳節快樂。

(中時)