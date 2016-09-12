新推桿助拳！強森BMW賽封王

強森握拳興奮奪冠，同時聯邦盃積分榜躍居第1。（美聯社）

美國「高球1哥」強森，12日在聯邦盃BMW錦標賽決賽輪再揮出6字頭的67桿，讓其他選手毫無超車機會，最終以領先3桿的總桿265桿(-23)強勢奪冠，他能贏得這場比賽，最要感謝的是新推桿幫了大忙。

這是強森繼美國公開賽贏得生涯首場大賽的美巡本季第3冠，這場勝利不僅讓他賺到153萬美元獎金，聯邦積分榜也躍居第1，領先排名第2的同胞瑞德985分、排名第3的澳洲好手史考特1710分，成了贏得聯邦盃積分榜首1千萬美元大獎的熱門球員。

美巡季後賽聯邦盃最後1戰巡迴錦標賽，將在下周22日登場，強森說：「我對各方面技術都很有自信。」對贏得1千萬美元支票信心滿滿。

強森美女妻子波莉娜與幼子，在第18洞迎接英雄丈夫與父親。（美聯社）

從強森在BMW錦標賽的各項數字顯示，球桿袋裡的14支球桿，都是得分(抓鳥、獵鷹)的拿手武器，儼然從他身上看到前球王伍茲全盛時期的影子。四天下來平均開球319.3碼、共抓到3隻老鷹與、24隻小鳥，平均每洞只用1.51推，都是排行第1，如此「長短皆宜」表現，能拿下冠軍一點也不意外。

以長打見長的強森，本季將短鐵桿昇華至更高境界，BMW錦標賽使用新推桿Taylor Made Black Limited Mallet上陣，在果嶺上表現更是無往不利，這場勝利除了自己名利雙收，也打響了這支推桿的名號，當然，他也要謝謝這支新武器幫了大忙。

以領先3桿出發的強森，第1洞抓鳥，第2、3洞連吞2個柏忌，而同組的英格蘭選手凱西，則在前3洞賺到2桿，2人並列領先，但這也是強森第1次被追平，他隨後6洞抓下4隻小鳥，與凱西前9洞同樣打出33桿，再將領先差距拉回出發前的3桿，且不再讓凱西有靠近的機會。

轉戰後9洞，2人從第10洞到第14洞各打出2鳥1柏忌，第15洞5桿洞雙雙獵到老鷹，最後3洞2人都以Par作收，強森最終就以贏3桿勝出奪冠。

上周在德意志銀行錦標賽決賽輪吞下領先敗的凱西，這輪與強森同樣揮出67桿，沒能贏得逆轉勝，以268桿(-20)獲得第2。美國選手卡斯楚271桿(-17)排名第3，決賽輪飆出64桿的南非好手史瓦佐，與美國帕莫、澳洲史考特、里約奧運銅牌得主美國庫查及霍姆斯，同以276桿(-12)並列第4，美國希望史畢斯則以277桿(-11)排名第9。

(中時電子報)