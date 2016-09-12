為黑面琵鷺請命 環團赴行政院抗議

環保團體今天到行政院抗議，向行政院長林全遞出4500份民眾陳情意見書，要求內政部營建署將擁有國際瀕危物種黑面琵鷺的茄萣濕地劃設為國際級濕地，禁止開發行為。

國際黑面琵鷺後援聯盟、茄萣青年與民間團體上午到行政院大門外，抗議高雄市政府通過茄萣1-4號道路環評案，將在茄萣濕地上開路，高舉「市府開路危害生態」、「濕地開路市民恥辱」標語。

高雄市野鳥學會理事長林世忠表示，茄萣濕地是黑面琵鷺在台灣的第3大棲地，也是全國冬季水鳥數量的前三名濕地，且高達166種鳥類棲息，可以看出茄萣濕地的生物多樣性，呼籲政府重視。

高雄來的婦人潘怡庭抱著1歲大的孩子表示，高雄擁有一座國際級濕地，她覺得很驕傲，但對在上面開路破壞感到羞愧，無法對孩子交代。她希望兒子能有機會親近候鳥，也希望大人有足夠智慧做出正確判斷，把美麗資源留給下一代、下下一代。

環團提出3項主張，首先，內政部應依照拉姆薩濕地公約標準進行再評定作業，茄萣濕地應評定為國際級濕地；行政院應維護國土資源永續完整，禁止在國際級濕地上進行開發行為；民間將對1-4道路的環評進行訴願，環保署受理後，應撤銷環評決議。

環團遞交4500份陳情書、國內外保育學者調查給行政院官員，要求政府重新做評估。行政院交通環境資源處處長陳盈蓉代表接受，表示會請內政部和環保署妥善處理。1050912

(中央社)