拚運量 手遊追逐高捷少女寶可夢
高雄捷運經營漸入佳境，預估今年可損益平衡，為了鏈結年輕族群、增加運量，高捷推出手遊「高捷戀旅」，今天下午起可供下載。
「高捷戀旅」是類似時下最夯的寶可夢手遊軟體遊戲，玩家只要下載遊戲軟體就能在捷運的7個場站抓寶，目標寶物為3D版高捷少女，如果玩家完成指定任務，可以透過AR-APP於視窗截圖和高捷少女合照，同時可獲得高捷限量版立體3D高捷少女紀念版一卡通。
高捷公司和業者合作開發遊戲軟體，董事長郝建生說，是提供青創業者一個創意平台，高捷透過手遊增加能見度，也盼刺激運量，重要的是運用影像體驗及科技用新的手法行銷高雄。
高雄捷運擺脫大眾運輸業的經營模式，多角化經營，不僅結合動漫，創造虛擬行銷人物紅到日本，還開發周邊商品，增加土地開發業務，拓展經營收益，營運已從通車第1年虧損新台幣20億元逐年減赤，郝建生預估今年可以損益兩平，盼明年起高捷盈餘，有助於績效和員工福利。1050912
(中央社)
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