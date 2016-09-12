虎媽其實最不開心 研究揭露她們的苦

英國媒體今天報導的研究指出，嚴格管教小孩、常逼小孩做學校以外作業的「虎媽」，其實是最不快樂的家長。

「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，英國倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）這份研究，是歷來首次觀察管教嚴厲的家長。

研究發現，認為小孩在家要嚴守課表，除了學校交代的功課，還要多念其他的書、多算些數學的家長，往往會落得筋疲力竭，喘不過氣來。

瑪麗皇后學院研究人員表示，如果家裡總是籠罩高壓和不開心的氣氛，小孩子可能受苦。該校經濟學教授塞維亞（Almudena Sevilla）說：「我們的研究顯示，大家認為的最棒教養方式，可能連結到比較悲慘的母親。」

這份研究大量觀察有關母親幸福與快樂的資料，可能得以解釋教養課程為何總難幫上教育程度不佳的母親，讓她們推小孩一把。

「虎媽」1詞最先出現在美國教授蔡美兒（Amy Chua）2011年暢銷著作「虎媽的戰歌」（Battle Hymn of the Tiger Mother），她以「虎媽」形容對子女要求特別高的家長，和自己以「虎媽」教育女兒的親身經驗。

蔡美兒在著作中解釋的教養方式包括：考試只能拿A以上；不得參加和教育無關的活動；禁止外宿；額外的作業寫完的話，在家只能拉小提琴和彈鋼琴。（譯者：中央社鄭詩韻）1050912

(中央社)