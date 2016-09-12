虎媽其實最不開心 研究揭露她們的苦
英國媒體今天報導的研究指出，嚴格管教小孩、常逼小孩做學校以外作業的「虎媽」，其實是最不快樂的家長。
「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，英國倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）這份研究，是歷來首次觀察管教嚴厲的家長。
研究發現，認為小孩在家要嚴守課表，除了學校交代的功課，還要多念其他的書、多算些數學的家長，往往會落得筋疲力竭，喘不過氣來。
瑪麗皇后學院研究人員表示，如果家裡總是籠罩高壓和不開心的氣氛，小孩子可能受苦。該校經濟學教授塞維亞（Almudena Sevilla）說：「我們的研究顯示，大家認為的最棒教養方式，可能連結到比較悲慘的母親。」
這份研究大量觀察有關母親幸福與快樂的資料，可能得以解釋教養課程為何總難幫上教育程度不佳的母親，讓她們推小孩一把。
「虎媽」1詞最先出現在美國教授蔡美兒（Amy Chua）2011年暢銷著作「虎媽的戰歌」（Battle Hymn of the Tiger Mother），她以「虎媽」形容對子女要求特別高的家長，和自己以「虎媽」教育女兒的親身經驗。
蔡美兒在著作中解釋的教養方式包括：考試只能拿A以上；不得參加和教育無關的活動；禁止外宿；額外的作業寫完的話，在家只能拉小提琴和彈鋼琴。（譯者：中央社鄭詩韻）1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。