自強號過永康車站 男子落軌遭撞死亡

我要評比

(中央社記者張榮祥台南12日電）台南市永康車站今天上午11時許，1名男子疑在自強號列車過站時躍下，當場被撞及死亡，鐵路警察正在調查。

從基隆開往高雄市的自強號105次上午11時22分駛經永康車站時，1名中年男子疑從月台躍下，被火車撞及死亡。

台南市政府消防局表示，救護人員趕到現場時，男子已陳屍在鐵軌上，四肢嚴重變形，頭骨破裂，明顯死亡，交由警方處理。1050912

(中央社)