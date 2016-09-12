賀陳旦：旅遊業要轉型 陸客來台行程更要提升品質

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交通部長賀陳旦上午視察台鐵台北機務段，並表示交通部將與兩岸旅行業溝通，改變現今八天七夜住宿、購物集中的路克團行程。（陳俊雄攝）

針對近半年來陸客人數銳減，讓許多台灣旅遊業者陷入困境，交通部長賀陳旦上午表示，以往陸客團安排八天七夜旅次太疲累，希望兩岸旅行業者發展新產品，讓陸客體會到更深入親切的品質享受，才是長久之計。

另對於旅遊業上街抗議，賀陳旦則認為，直接因素當然是來自於半年來一部分陸客減少，但長期則是國內觀光業有待轉型，交通部也將與業者持續溝通給予協助。

賀陳旦指出，無論有無大陸團客減少，現今已有更多旅客許多是透過網路安排出遊，讓旅行社、導遊面臨轉型，網路發達已影響到旅行業已往倚靠的產業模式。所以他認為，遊行除表達的訴求，交通部也希望能和業者共同面臨轉型的必要性。

賀陳旦說明，在大陸團客部分，過去接待陸客團的業別、公司、地區都還算集中，對於少數個別的需求，交通部希望盤點並個別對話輔導，幫助他們轉型或考慮國民旅遊方式給予直接幫助。

在整體轉型部分，除了開拓客源，也希望輔導業者做比較國民旅遊服務的對象，交通部會分別針對轉型需求與業者溝通。

(中時)