「十五月亮十六圓」 今年中秋賞月17日最圓

圖為2012年5月最大滿月的「超級月亮」緩緩升起，比中秋節的月亮更大，但並非史上最大一次，明亮的月光照亮整個夜空。（趙雙傑攝）

大陸天文專家表示，今年中秋月亮最圓的時候會落在17日。（本報系資料照）

俗話說「十五的月亮十六圓」，但大陸天文專家指出，今年的中秋月卻是「十五的月亮十七圓」，月亮最圓的時候將會是本周五（17日），上一次出現這種情況是2007年。

新華社報導，天文專家表示，月球繞地球轉動一周為一個「朔望月」（約為農曆一個月），這個月中月亮最圓的那天稱「望日」，也叫「滿月」。月亮從一個滿月「走到」下一個滿月，需要約29天半左右的時間。

天津市天文學會理事趙之珩解釋，「十五的月亮十七圓」是因為只有當月亮與太陽的經度相差180度時，從地球上看，月亮與太陽處在正好相對位置的時刻，才能看到圓月。

天文館日前受訪則指出，因為月球運行的速度及角度差異，讓月圓的時間有些許的變化，所以農曆15不一定就是月圓日，下一次要月圓剛好是農曆15日要等到2021年才會出現。

據統計，最近10年間（2007至2016年），中秋月亮「十五圓」有3次，「十六圓」有5次，「十七圓」有2次。

(中時電子報)