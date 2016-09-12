藍喊內閣改組 綠委：勿忽略民意及實力
中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天說，民調不滿內閣施政，綠營也炮口對內，內閣改組是全民共識；民主進步黨籍立委莊瑞雄說，尊重在野黨，但不要忽略民意與實力。
江啟臣上午在立法院舉行記者會表示，行政院長林全內閣施政已失民心，綠營大老及立法委員紛紛炮口對內，民意調查顯示對林全施政不滿意高於滿意，要求內閣改組已是全民及藍綠共識。如果民進黨團願意推動倒閣，國民黨團願全力配合。
他說，國民黨團委託網路公司進行5月20日到9月10日間社群網站臉書（facebook）社群對林全施政的滿意度及不滿意度民調，顯示在總調查人數46萬多人中，滿意7萬多人，不滿18萬人。
國民黨團首席副書記長王育敏說，失去民心的行政院長到立法院施政報告還有意義嗎？半數閣員都應被撤換，讓他們到國會接受質詢有意義嗎？要求林全內閣全面改組。
江啟臣表示，關鍵在民進黨團，再次提醒執政黨，尤其是民進黨團要特別小心，是要繼續護航還是與民意站在一起，不要站錯邊。
莊瑞雄說，林全內閣施政漸入佳境，之前綠營大老有意見，林全用魄力與有效政策說服社會大眾，包括基本工資調漲幅度算大、退休公教慰問金刪除，都是在與社會對話。
他說，不要忽略民意支不支持，國民黨團也要看看實力是否足夠。1050912
(中央社)
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