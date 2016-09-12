為總統透支伙食費試菜 六軍團：不符事實
總統蔡英文今天視導駐防於新竹湖口鄉的陸軍542旅，不過有官兵爆料，為了總統要來，餐廳花百萬元整修，部隊還透支伙食費試菜。陸軍第六軍團表示，這些爆料都和事實不符，
中秋節將至，蔡總統今天分別視導海軍陸戰隊66旅和陸軍542旅，不過有542旅阿兵哥向媒體爆料，因總統要來，部隊「從1個月前就開始割草」，餐廳還花了100多萬元整修，又透支了10幾萬元試菜，部隊也無法正常休假。
第六軍團政戰主任簡士偉今天受訪表示，有關媒體報導542旅「因應長官視導整修餐廳」、「1個月前開始割草」、「伙食費透支10萬試菜」、「部隊無法正常休假」等，經查爆料內容都和事實不符。
簡士偉指出，單位環境整理是依責任區分工，定期整理，而餐廳老舊為104年所提修繕計畫需求，今年獲撥預算，依計畫工期施作，和長官視導無關。
簡士偉說，清查各伙食團經費總帳，伙食費均有結餘，沒有透支；辦伙同仁會想方法研製新菜色，改善伙食，這是長期工作，不會因特定時間，或為特定人作菜色研製。
簡士偉表示，542 旅官兵均依規定休假，遇正常輪值及任務留守，也由幹部說明，完成休假或補假規劃，迄今未接獲官兵反映或申訴。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。