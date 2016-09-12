為總統透支伙食費試菜 六軍團：不符事實

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總統蔡英文今天視導駐防於新竹湖口鄉的陸軍542旅，不過有官兵爆料，為了總統要來，餐廳花百萬元整修，部隊還透支伙食費試菜。陸軍第六軍團表示，這些爆料都和事實不符，

中秋節將至，蔡總統今天分別視導海軍陸戰隊66旅和陸軍542旅，不過有542旅阿兵哥向媒體爆料，因總統要來，部隊「從1個月前就開始割草」，餐廳還花了100多萬元整修，又透支了10幾萬元試菜，部隊也無法正常休假。

第六軍團政戰主任簡士偉今天受訪表示，有關媒體報導542旅「因應長官視導整修餐廳」、「1個月前開始割草」、「伙食費透支10萬試菜」、「部隊無法正常休假」等，經查爆料內容都和事實不符。

簡士偉指出，單位環境整理是依責任區分工，定期整理，而餐廳老舊為104年所提修繕計畫需求，今年獲撥預算，依計畫工期施作，和長官視導無關。

簡士偉說，清查各伙食團經費總帳，伙食費均有結餘，沒有透支；辦伙同仁會想方法研製新菜色，改善伙食，這是長期工作，不會因特定時間，或為特定人作菜色研製。

簡士偉表示，542 旅官兵均依規定休假，遇正常輪值及任務留守，也由幹部說明，完成休假或補假規劃，迄今未接獲官兵反映或申訴。1050912

(中央社)