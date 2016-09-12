中秋節連假 台中市實施交通疏導計畫

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中秋節連假將屆，台中市警察局為維持交通順暢，將從14日起到18日止，在各交流道、車站、觀光景點、商圈及賞月熱門地點等周邊道路規劃疏導措施。

今年中秋節4天連假將到來，依據連假交通特性，假期前一天的14日將湧現南下車潮，假期最後一天的18日則將出現北上車潮。

台中市警察局為維持交通順暢，針對國道各交流道、車站、觀光景點、購物商圈、賞月熱門地點等周邊道路規劃疏導措施，從14日起至18日止，請民眾配合遵行。

警察局表示，各重點地區、路段將適時派遣員警機動調整路口號誌、加強指揮疏導，也呼籲用路人不酒駕、不於道路紅線違停或併排停車，共同維護行車順暢及安全。

警察局提醒民眾，國道1號大雅交流道、台中交流道，將視車流狀況機動實施「匝道分流」措施，提醒用路人經過上述路段，依照指揮減速慢行。警察局也將與警察廣播電台連線，提供即時路況供用路人行車參考。1050912

(中央社)