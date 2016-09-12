十字韌帶斷裂仍硬拚 李凱琳勇闖帕運

中華隊柔道國手李凱琳2010年狀況正好之時卻斷了十字韌帶，她為搶積分忍痛硬拚，因此常被抬著下場，靠著這股衝勁她闖進倫敦帕運並搶下銀牌，締造生涯至今的里程碑。

李凱琳出身柔道世家，爸爸、哥哥都練柔道，叔叔李青忠更是在1996年的亞特蘭大帕運，為中華隊奪得隊史首面金牌，在從小耳濡目染，加上家人刻意栽培下而開始接觸柔道。

因為視神經萎縮使視力隨年齡逐漸退化的李凱琳，自高中起專練柔道，平時與一般選手一起練習、比賽，讓她在與視障選手比賽時的成績一直都很好，像她在2010年的世界盃就曾奪得金牌，廣州亞帕運也拿下銀牌。

其中，2010年的世界盃最讓李凱琳印象深刻，因為那是她首次比成人組的比賽，原先她以為會像比青少年組賽事般輕鬆，沒想到首戰就遭遇排名世界第1的好手而陷入苦戰，雖然最後她拿下勝利，但也讓她因為這樣的「震撼教育」成長不少。

在技術、體能最好的時刻，李凱琳右腳的前十字韌帶卻在比賽中斷裂，這讓她突然從人生的高峰瞬間跌落低谷，但她為了拚積分，只能在幾乎沒休息的情況下硬撐，那段時間她也常在訓練中練到被抬下場。

2011年的世界盲人運動會，李凱琳賽前幾乎崩潰，因為她不知道該怎麼面對自己的傷勢，甚至在沒有貼紮的情況下就下場比賽，當時她只不斷給自己心理建設，告訴自己「忘記有受傷」，就這樣到比完賽才開刀治療並休息了3個月。

那段時間李凱琳常會擔心自己又再受傷，剛開完刀的肌力退化很多，一開始膝蓋甚至無法出力，還好經過復健讓傷勢徹底痊癒，也讓她在2012年的倫敦帕運拿下銀牌。

李凱琳說，她是很能吃苦、自我要求也高的選手，每個動作 她都想做到最好，但也因此常會想太多，鑽牛角尖的陷在情緒裡，但這樣的情況已有慢慢改善。

即便里約帕運的成績不如她個人的最佳紀錄，李凱琳也說自己很失望，「希望時間倒轉，能讓她改變比賽結果」，但她仍傾向在收拾好心情後，積極投入訓練、比賽，以期能在2020年踏上東京帕運舞台。1050912

(中央社)