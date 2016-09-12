雄獅「廉航旅天下」 9月周周送東京來回機票

雄獅集團第二品牌「旅天下」(Uplan travel)—雙獅聯合國際旅行社，成立近一年半時間，為迎合市場需求及與全球接軌，著手於打造廉航平台慶祝「廉航旅天下」開台，於9月推出「廉航旅天下，周周送東京來回機票」，自即日起至28日，於「廉航旅天下平台」訂購廉航機票，每人可獲多功能證件包乙個，還可以參與「周周送免費台北-東京來回機票」。

「旅天下」預計半年內串接台灣虎航、香港快運航空、酷鳥航空，提供更多家廉航即開即訂的服務給喜歡旅遊的朋友。另外，旅天下官網也已串接Booking.com訂房功能，在完成廉航機票訂購後，可透過訂房功能繼續完成專屬自己的廉航自由行。

旅天下總經理李嘉寅表示，自2004年捷星航空飛入台灣天空，時至今日2016年共有20家廉航航行30條航線飛往世界各地，去年廉航載客人數就高達473萬人次，市佔率約12%，由此可看出廉航自由行確實為目前旅遊的新趨勢。

旅天下早於一年前就已規畫打造廉航平台，首家串接的航空：酷航，看重的就是酷航提供多航點及較多的附加服務可供選擇，酷航採用波音787夢幻客機執飛，還提供商務艙及酷享寧靜區與經濟艙等多種座位供選擇，最主要的還是透過酷航的多航點轉乘讓旅客能夠旅遊全世界。

現在，只要進入旅天下官網即能訂購酷航空(Scoot)之航點機票、行李及餐食，為提供消費者更便利的選購旅遊服務，預計半年內串接台灣虎航、香港快運航空、酷鳥航空，提供更多家廉航即開即訂的服務給喜歡旅遊的朋友。另外，旅天下官網也已串接Booking.com訂房功能，在完成廉航機票訂購後，可透過訂房功能繼續完成專屬自己的廉航自由行！

慶祝「廉航旅天下」開台，於9月推出「廉航旅天下，周周送東京來回機票」，只要在活動時間從即日起~9/28於「廉航旅天下平台」訂購廉航機票，每人可獲多功能證件包乙個，還可以參與「周周送免費台北-東京來回機票」。

(工商)