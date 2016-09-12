蔡英文：3年內全面提升國軍個人裝備

蔡總統要求國防部在3年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備。(圖／國防部提供)

蔡總統要求國防部在三年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備。(圖／國防部提供)

蔡英文總統今日上午視導國軍兩個單位，先是龜山的陸戰隊66旅，然後到湖口的北測中心和裝甲542旅。蔡總統要求國防部在3年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備。

蔡英文說，9月3日軍人節鼓勵官兵穿著制服走向民眾；軍備局生製中心展示新式戰鬥個裝，用意都在強調軍服的重要性，她希望國軍官兵未來都穿著優質的軍服，並且感到驕傲和光榮。軍方也展示地面戰鬥最新個裝。

(中時)