粉絲歡呼！《侏儸紀世界》確定拍成三部曲

《侏儸紀世界2》將在明年2月開拍，而導演親口證實，不只兩集，《侏儸紀世界》會是三部曲。(美聯社資料照片)

接續1993年推出的《侏儸紀公園》恐龍熱潮，去年上映的《侏儸紀世界》不意外開了大紅盤，在全球締造了16.7億美金(約台幣538億元)驚人票房，也因此7月份即敲定《侏儸紀世界2》確定拍攝，預計明年2月在夏威夷開拍，副標題也訂好為「Ancient Futures」，而今又傳出驚人消息，《侏儸紀世界》不只拍兩集，導演證實，這將會是一個「三部曲」作品。

《侏儸紀世界2》已敲定由《浩劫奇蹟》導演胡安安東尼奧巴約拿（Juan Antonio Bayona）來執導，目前正參加「多倫多國際影展(Toronto International Film Festival)的胡安接受LRM網站專訪，表示：「一切就像上一集導演柯林特雷沃羅（Colin Trevorrow）所預想的，《侏儸紀世界》會是一個三部曲的故事，目前我們正在寫第二部」。

胡安也表示，自己從小看史蒂芬史匹柏導演的作品長大，非常喜歡大導的作品所帶來的「經典」，因此在創作《侏儸紀世界2》時，如何同時保留原著經典，並在其上加入死忠粉絲能接受的新意，成了團隊的大挑戰，而在開拍前，他們還有半年時間可努力，《侏儸紀世界2》預計在2018年6月22日上映，男主角「星爵」克里斯普瑞特、女主角布萊絲達拉斯霍華確定回鍋，讓粉絲好期待。

(中時電子報)