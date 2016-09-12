新作宣傳片挨轟 彭順遭嗆全家死光
女星李心潔的導演老公彭順，近期新作《我的戰爭》釋出一段2分鐘的宣傳片，內容找來諸多藝術家到首爾旅遊，但他們卻提及非第一次到韓國，指先前是拿著紅旗進來，更說當時首爾還叫漢城等。可這些台詞讓不少網友看了相當反感，還有人嗆彭順「全家死光」，讓他相當無奈，在網上發出聲明。
《我的戰爭》進來曝光一支2分鐘宣傳片，裡頭找來10幾位資深藝術家入鏡，講述一群老人到首爾觀光，導遊看過護照後得知大家都是第一次到韓國，怎知幾位老藝術家都稱並非第一次到韓國，強調先前就來過了，且沒有拿護照，而是舉著紅旗進來，更稱當時首爾叫做漢城。
只是這樣的內容讓不少網友認為這支宣傳片完全沒有點出當時戰爭的無情，反而呈現出的是宛如回憶收成時的美好，讓網友砲轟「看完相當不舒服！」有不少人痛批導演彭順無知，還有人嗆他「爛導演」、「全家死光」等粗暴字眼。
對此，彭順也在網上發出聲明，強調該宣傳片並非他執導與構思，也說宣傳片內容與電影毫無任何聯繫，並稱自己的工作就是跟著劇本思路走，但卻因此事遭到惡毒詛咒，對於被嗆全家死光，彭順無奈說「請問我犯了什麼十惡不赦之罪，要承擔如此後果？」他強調大家可以罵他拍爛片，「但是請看過電影再來罵我，這樣才能罵在點子上。」
(中時電子報)
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